[Review] Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer Seizoenspas (DLC-pakket 1, 2 & 3)

DLC-pakket 1: Character Pack

Het eerste DLC-pakket Character Pack, welke op de dag van de aankondiging uitkwam, bevat vijf nieuwe speelbare personages. Als je in bezit bent van dit DLC-pakket kun je opnieuw dezelfde muzikale reis beleven, maar dan met Impa, Aria, Frederick, Shadow Link en Shadow Zelda, welke allemaal verschillende vaardigheden hebben.

Om met deze personages aan de slag te kunnen gaan moet je eerst een nieuw spel aanmaken. Mogelijk zul je hiervoor dus een al bestaande file moeten verwijderen als je er al drie in gebruik hebt. De nieuwe personages zijn helaas niet in alle modi te gebruiken, maar gelukkig wel in Single-Character Mode, Dungeon Mode en, hoe kan het ook anders, de All-Characters mode.

Maak kennis met…

Laten we beginnen met Impa. Deze rustige vrouw zul je ongetwijfeld wel eens tegen zijn gekomen in een van de Zelda-games. Impa is het enige karakter dat begint met een speer. Dit houdt in dat je vijanden van een afstand kunt raken. Dit zal voor beginnende spelers erg handig zijn. Er zit namelijk een extra blokje tussen Impa en de vijand waardoor je minder snel geraakt kan worden. Ook heeft Impa een speciale kracht die ervoor zorgt dat je door een vijand kunt teleporteren. Dit gebeurt zonder dat je schade oploopt en tevens geheel automatisch. Echter heb je wel genoeg stamina nodig om deze kracht te kunnen gebruiken.

Zie hier Impa in Lake Hylia.

Aria, of misschien beter bekend als de oma van Cadence, is toch wel mijn meest favoriete nieuwe personage. Niet omdat Aria begint met een speciaal wapen, maar omdat ze maar één half hartje heeft, welke niet kan worden aangevuld. Hierdoor wordt het extra leuk, maar zeker ook uitdagend om met haar het complete spel uit te spelen. Alsof het halve hartje het nog niet moeilijk genoeg maakt, moet je ter alle tijden op de maat van de muziek bewegen. Want als je ook maar één beat mist, overleeft Aria het niet.

Kort na het maken van deze screenshot miste ik een beat…

Frederick heeft als vaardigheid de zogenoemde Vocal Blast. Deze kracht is wederom alleen te gebruiken als je voldoende stamina hebt en zorgt ervoor dat vijanden die in de buurt staan tijdelijk verward raken. Hierdoor lopen ze niet meer recht op je af, maar juist de andere kant op waardoor ze een zwakkere schakel zijn voor jou als speler. Verder heeft Frederick nog een leuk extraatje. Als je namelijk bepaalde voorwerpen oppakt of vijanden dood, zingt deze man even op de maat van de muziek mee. Ook kan dit gebeuren als alle vijanden op het scherm weg zijn en zelfs als je het bestand wilt selecteren waarop je met Frederick speelt. Dan is hij zo blij dat er even een hoge noot uit zijn mond moet komen.

Helaas, het kasteel is nog niet te bezoeken!

Als laatste twee personages zijn er Shadow Link en Shadow Zelda. Ondanks hun leuk uitziende, donkere uiterlijk is er over deze personages helaas niet veel te vertellen. Eigenlijk zeggen de namen het al, Shadow Link is Link en Shadow Zelda is Zelda. Wat ik hiermee probeer te zeggen is dat deze twee personages hetzelfde spelen als hun niet schaduw-variant. Dit is best wel een gemiste kans, al mogen we al blij zijn dat er drie vernieuwende personages zijn toegevoegd.





Conclusie DLC-pakket 1

Al met al kan ik wel zeggen dat het eerste DLC-pakket van Cadence of Hyrule een zeer geslaagd pakket is. Voor maar €5,99 krijg je vijf personages waarvan er drie echt verfrissend zijn. Zo kunnen de nieuwkomers inkomen met Impa en de spelers met meer ervaring kunnen de uitdaging aangaan met Aria. Als je het spel gewoon opnieuw wilt spelen, is dat erg leuk om met Frederick te doen.

Er is ook een seizoenspas beschikbaar in de Nintendo eShop. Als je deze aanschaft voor €14,99, krijg je een leuke korting en direct toegang tot de volgende twee DLC-pakketten zodra deze beschikbaar zijn.