Ori krijgt voor beide spellen een fysieke versie

Deze fysieke edities komen op 8 december uit.

Ori and the Blind Forest is al een poosje uit op de Switch en Ori and the Will of the Wisps is recent uitgekomen op Nintendo’s hybride console. Beide spellen zijn tot nu toe alleen te koop in de eShop of verkrijgbaar als fysieke exemplaren in de Collector’s Edition van iam8bit. Voor wie $149,99 iets te veel geld vindt, is er goed nieuws. Beide spellen krijgen namelijk ook een losse fysieke versie!

iam8bit, Moon Studios en Xbox Game Studios zijn hiervoor een samenwerking aangegaan met Skybound Games om voor beide spellen een fysieke versie uit te brengen. Deze fysieke versies moeten op 8 december dit jaar uitkomen en zullen een prijs krijgen van €39,99 per stuk. Naast het fysieke spel, krijg je ook nog de digitale soundtrack en 6 kaarten bij elke versie.