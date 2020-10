Kijk je mee? Onthulling nieuwe vechter Super Smash Bros. Ultimate

Het tweede personage van de Fighters Pass Vol.2 wordt vandaag onthuld!

Super Smash Bros. Ultimate is al sinds de release de grootste fighting game die er bestaat. Al vanaf het begin was er een enorme lading aan speelbare personages en dat is nog eens uitgebreid met nieuwe vechters als DLC. Ondertussen zijn we alweer bij de achtste DLC-vechter aangekomen en die zal vanmiddag om 16:00 onthuld worden in de onderstaande livestream.

Er is nog niks bekend over wie het zal zijn en wanneer die speelbaar zal worden. De onthullingsvideo zal maar drie minuten duren met daarna een korte boodschap van Masahiro Sakurai.

Van wie hoop jij dat die als volgende in de ring komt?