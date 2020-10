Deiland Pocket Planet komt naar de Switch

Maak van een kleine planeet jouw thuis. Deiland: Pocket Planet Edition kun je binnenkort via Kickstarter steunen.

In juni bracht Chibig Studio het spel Summer in Mara na een succesvolle Kickstarter-campagne naar de Nintendo Switch. Echter is dit niet hun eerste spel; voor Summer in Mara hebben ze namelijk Deiland voor de PS4 en PC uitgebracht. In Deiland leef je op een kleine planeet waar je gewassen kunt kweken, voorwerpen kunt maken en diverse dingen kunt bouwen. Het is aan jou om van deze planeet jouw thuis te maken, om andere karakters naar jouw planeet te krijgen om met hun te ruilen voor nieuwe voorwerpen en natuurlijk om te genieten van het verhaal.

Echter is Deiland nooit naar de Switch gekomen, maar daar brengt Chibig Studio verandering in. Via onderstaande tweet heeft deze studio namelijk laten weten dat ze Deiland: Pocket Planet Edition, een remake van Deiland, naar de Switch zullen brengen. Wel zal dit weer gebeuren door middel van een Kickstarter-campagne, dus deze zal eerst zijn doel moeten halen. De afgelopen 1,5 jaar hebben de ontwikkelaars van Chibig Studio veel geleerd over het ontwikkelen van spellen en dit willen ze toepassen op de remake van Deiland.

De Kickstarter-campagne van Deiland: Pocket Planet Edition gaat op 6 oktober live. Mocht je geïnteresseerd zijn, kun je hier aangeven dat je geïnteresseerd bent om een herinnering te krijgen als de campagne live gaat. Ook staat onder de tweet de launchtrailer van de PlayStation 4-versie om alvast een indruk te krijgen van het originele spel.

