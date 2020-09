[Update] Najaarsupdate Animal Crossing: New Horizons nu te downloaden

Het is tijd voor Halloween!

[Update] De najaarsupdate voor Animal Crossing: New Horizons is vanaf nu verkrijgbaar! Benieuwd wat er allemaal nieuw is? Lees dan snel het originele bericht hieronder, of bekijk de aankondigingstrailer.

[Origineel bericht] Bijna een maand geleden is de laatste update voor Animal Crossing aangekondigd. Deze update stond compleet in het teken van de zomer. Nu de herfst is aangebroken, kan een najaarsupdate natuurlijk niet ontbreken. Gelukkig is deze zojuist aangekondigd en deze is al vanaf volgende week woensdag, 30 september, te downloaden!

Deze najaarsupdate staat compleet in het teken van Halloween. Nieuw in deze update zijn de snoepjes die je bij Nooks hoek kunt kopen en met halloween kunt uitdelen. Daarnaast kun je nu ook pompoenen groeien om nieuwe voorwerpen mee te maken! Ook kun je griezelige outfits kopen en je kunt jouw uiterlijk nog meer veranderen zodat deze past bij jouw griezelige outfit. Als laatste keert Jack terug tijdens Halloween op 31 oktober van 17:00 uur tot 00:00 uur.

Naast de najaarsupdate, is er ook een update voor het Animal Crossing gedeelte in de Nintendo Switch Online app voor mobiel aangekondigd. Deze update staat gepland voor begin oktober. Met deze update kun je emoties op jouw telefoon aanklikken die vervolgens in het spel worden weergegeven.

Ook heeft Nintendo aangekondigd dat de volgende update gepland staat voor eind november.