Morgen wordt volgende DLC-vechter voor Super Smash Bros. Ultimate onthuld

Wie zal deze nieuwe vechter worden?

Super Smash Bros. Ultimate is al een tijdje uit en nog steeds wordt de game ondersteund. Regelmatig krijgt het nog evenementen, maar ook komt er nog DLC voor het spel uit. De tweede Fighter Pass is al een poosje geleden aangekondigd en is ook al even te koop, alleen slechts één van de zes vechters is onthuld. Morgen weten we ook wie de tweede vechter wordt in deze Fighter Pass!

Morgen, 1 oktober, zal de volgende DLC-vechter om 16:00 worden onthuld. Dit gebeurt door middel van een livestream die je hier kunt kijken. Deze onthullingsvideo zal ongeveer drie minuten duren. Na deze video volgt er ook nog een korte boodschap van Masahiro Sakurai.

Wie denk jij dat de volgende vechter wordt? Laat het ons weten in de reacties.

