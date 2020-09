Jump Rope Challenge verdwijnt voorlopig toch niet uit eShop

Dagelijks komen er nog steeds veel nieuwe spelers bij.

In juni bracht Nintendo het gratis spel Jump Rope Challenge uit voor de Nintendo Switch. Jump Rope Challenge is een kleine game dat ook ontwikkeld is door een klein team ontwikkelaars van Nintendo. Doordat de sportscholen gesloten waren, werd er toch een manier gezocht om iedereen fit te houden. Touwtje springen met behulp van de Nintendo Switch was hiervoor één van de oplossingen.

Oorspronkelijk zou dit spel na vandaag niet meer te downloaden zijn, echter kunnen plannen natuurlijk wijzigen. Het spel is razend populair en er zijn al meer dan 2,5 miljard sprongen gemaakt door spelers van het spel. Ook komen er dagelijks nog steeds nieuwe spelers bij, waardoor Nintendo heeft besloten het spel tot nader order in de eShop verkrijgbaar blijft. Mocht je dit spel nog niet hebben, kun je hem gratis in de eShop, of via deze link in je internetbrowser downloaden.

Er zijn in #JumpRopeChallenge in totaal al 2,5 miljard sprongen gemaakt, met dank aan alle spelers!



Omdat er nog steeds nieuwe spelers bij komen, kun je de game tot nader order gratis blijven downloaden. De software wordt op 30 september niet uit de #eShop verwijderd. pic.twitter.com/HEw02wKmWt — Nintendo Nederland (@NintendoNL) September 30, 2020