Jetboard Joust aangekondigd voor Nintendo Switch

Dit arcade-stijl spel is volgend jaar beschikbaar voor Nintendo Switch.

Freedom! Games en BitBull hebben vandaag hun nieuwe spel aangekondigd: Jetboard Joust. Het spel zal volgend jaar beschikbaar zijn voor de Nintendo Switch.

In Jetboard Joust worden de nostalgische aspecten van oude arcade games en moderne combat chaos gecombineerd tot een heel nieuw geheel. Het spel is uitgedost in oude arcade graphics en geluiden. Je bent een avonturier op een vliegend bord die de bevolking moet beschermen tegen aanvallende aliens. Vlieg in het rond terwijl je de vijand probeert neer te halen met je wapens. Nadat je een vloot gewone aliens hebt verslagen is het tijd voor de eindbaas. Achter elke eindbaas ligt een berg met geld, items. en wapens. Lukt het jou om de bewoners te beschermen?

Benieuwd naar Jetboard Joust? Bekijk hieronder een trailer!