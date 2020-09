[Special] Bakugan: Champions of Vestroia, de reboot van een fenomeen

In 2018 werd de Bakugan-serie nieuw leven ingeblazen door een nieuwe serie. Tijd dus ook voor een nieuw spel.

Gisteravond hadden wij het genoegen om een speciale presentatie bij te wonen over de aankomende Bakugan game. Bakugan: Champions of Vestroia komt op vier november uit en brengt een compleet nieuwe gameplay met zich mee betreffende Bakugan spellen.

Het spel richt zich voornamelijk op de nieuwere generatie van Bakugan. Zo is het gemaakt met een grafische stijl die overeenkomt met de anime. Toch is het spel ook gemaakt voor degenen die nog niet eerder in aanraking zijn gekomen met de serie. Zo zal het spel beginnen met het hoofdpersonage die zijn eerste Bakugan vindt. Hij wordt een Bakugan Brawler en probeert samen met zijn Bakugan de top speler te worden. Dit terwijl die ook nog strijdt tegen een vijandig bedrijf.

Diepgaande gevechten

Natuurlijk draait het spel vooral om de vele Bakugan Brawls die je zult ervaren. Deze gevechten draaien in de kern om één ding. Zorgen dat jij de drie Bakugan van de tegenstander eerder verslaat dan dat die van jou K.O. kunnen gaan. Om dat voor elkaar te krijgen zul je tactisch te werk moeten gaan.

Champions of Vestroia bevat maar liefst 80 verschillende Bakugan met elk hun eigen vaardigheden. Daarnaast heeft elke Bakugan een van de zes elementen als attribuut. De elementen Pyrus, Ventus, Aquos, Darkus, Heos en Subterra hebben elk hun eigen zwaktes en voordelen. Zo heeft Heos een vaardigheid waarmee je de vaardigheid van een tegenstander ongedaan kunt maken.

Voorafgaand aan een gevecht stel je je team samen met de Bakugan die je wilt gebruiken. Daarbij moet je dus goed opletten op de attributen aangezien zelfs Bakugan met dezelfde naam, maar andere attributen zijn wezenlijk anders. Daarnaast heb je de optie om vier speciale aanvallen te kiezen welke je Bakugan kan gebruiken tijdens het gevecht. Denk hier slim over na aangezien elk een ander effect heeft.

De daadwerkelijke Bakugan Brawls, welke je ook online kunt spelen, zijn één op één gevechten, maar tussendoor is het wel mogelijk om jouw Bakugan te wisselen wanneer je wilt.

In tegenstelling tot wat je zou verwachten zijn de Brawlers actief tijdens de gevechten. Jij zal namelijk rond moeten rennen om zogenaamde Bakucores op te rapen en die te voeden aan jouw partner. Wanneer de Bakugan genoeg energie heeft opgedaan zal die de mogelijkheid krijgen om één van de vier vernietigende speciale aanvallen te gebruiken.

Touchscreen, amiibo en nostalgische gezichten

In een vragensessie na de presentatie onthulde het team onder meer dat er geen ondersteuning zal zijn voor touchscreen en bewegingsbesturing. Dus de hoop op makkelijke menu besturing in de handheld modus zal dus niet opgaan. Daarnaast vertelden ze dat hoewel er focus ligt op de nieuwe generatie er ook wel een aantal oude gezichten te bekennen zijn. Zo zal onder andere de klassieke Leonidas zijn opwachting maken. Leonidas zas essentieel zijn voor het verhaal, maar hoe precies hield het team nog geheim.

Het opvallendste antwoord was de reactie van het team op de vraag of er amiibo ondersteuning zou komen. Hierop werd lacherig “I will neither confirm nor deny it” gereageerd. Het zou wel eens kunnen zijn dat amiibo verzamelaars een nieuwe serie krijgen.

In onderstaande video is alle bovenstaande informatie nog eens duidelijk weergegeven door middel van gameplaybeelden.