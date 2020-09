The Path of Calydra komt naar de Nintendo Switch

Varsav Game Studios en FinalBoss brengen The Path of Calydra naar Nintendo's hybride console

Nintendo Switch-bezitters die fan zijn van platformers en avonturenspellen kunnen uitkijken naar een gloednieuwe game. The Path of Calydra moet later dit jaar naar de Nintendo Switch komen, een exacte releasedatum is nog niet bekend.

The Path of Calydra is een 3D avonturen-platformgame die zich afspeelt in de wereld van Calysgore. De game draait om de jonge jongen Matheus, welke vergezeld wordt door een mysterieuze entiteit genaamd Calydra. De twee beginnen aan een zoektocht naar het vinden van vier kristallen die verloren elementaire krachten vertegenwoordigen. Gevechten, puzzelen en het ontdekken van de wereld staan centraal in de game. Onderstaande trailer geeft je alvast een korte indruk.