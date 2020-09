Speciale muziekvideo die langs alle generaties Pokémon gaat onthuld.

De Japanse band Bumb of Chicken heeft in de Pokémon presentatie een speciale muziekvideo onthuld.

De muziekvideo van het nummer Acacia heeft de toepasselijke naam ‘Gotcha!’ en gaat langs alle oude generaties in een bijzonder geanimeerde video.

Het nummer, welke ondertiteld is in maar liefst negen talen, gaat over de band die een trainer en Pokémon samen hebben en geeft dat weer op verschillende manieren. Zo worden er beelden getoond van gevechten, maar ook van Pokémon die op vriendschappelijke wijze bij elkaar zijn.