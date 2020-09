[Review] Kirby Fighters 2

Het is Kirby tot de macht 4 in deze actievolle vechtgame!

Nintendo verraste iedereen door Kirby Fighters 2 onaangekondigd uit te brengen. Deze exclusieve eShop game is een vervolg op Kirby Fighters Deluxe voor de 3DS, welke op zijn beurt een volwaardige game was gebaseerd op de Kirby Fighters subgame uit Kirby: Triple Deluxe. Weet Kirby Fighters 2 beter te scoren dan zijn voorganger?

Ronde 1… Vecht!

Kirby Fighters 2 is net als zijn voorganger een gekke kruising tussen een Smash Bros.-game en een Kirby-platformer. De game telt maar liefst 22 verschillende vechters, voornamelijk bestaande uit verschillende Kirby varianten, met elk een eigen kopieervaardigheid. In het begin zijn er maar een handjevol vechters beschikbaar om mee te spelen, de rest zal je spelenderwijs moeten vrijspelen.

Tijdens de gevechten maak je gebruik van de unieke vaardigheden van je vechter en verschillende voorwerpen a la Smash Bros. Op deze manier probeer je de health bar van je tegenstander naar beneden te werken. Voor teamgevechten betekent het echter niet het einde als je KO wordt geslagen. Er begint dan namelijk een metertje te lopen en als die vol is verander je in een spookje. Weet je in deze geestige toestand een tegenstander te meppen, dan zal je weer herleven. Als beide vechters van een team echter uit worden geschakeld alvorens ze iemand weten te raken als spook, dan is het gevecht voorbij en hebben ze verloren.

Ronde 2… Verschillende modi!

Het spel kent verschillende speelmodi. Er is de keuze om een snel gevecht te starten waarbij je de vechters en het level kiest zoals in de meeste vechtspellen. Bij het starten van de verhaalmodus wordt verteld dat Meta Knight en King Dedede het Kirby weer flink lastig hebben gemaakt. De twee hebben zich verschanst in een duister uitziende toren. Om ze te stoppen moet de speler de top van de toren weten te bereiken. Op elke etage bevindt zich echter een uitdaging in de vorm van verschillende tegenstanders. Deze bestaan uit Kirby’s, maar ook bekende karakters als Bandana Waddle Dee of de mystieke Magolor kunnen hun opwachting maken. Daarnaast bevatten sommige etages bossbattles tegen Twin Woods, Edge Duo of Schaduw Kirby. Na elk level mag je een power-up kiezen. Deze kan bestaan uit het verhogen van de aanvalskracht of HP, maar ook bijvoorbeeld uit het versterken van het effect van items.

Naast deze verhaalmodus bevat de game nog een Gladiatormodus waar je 9 rondes lang verschillende vechters de baas moet zijn. Het is hierbij de uitdaging deze zo snel mogelijk te voltooien om zo van brons- tot platina medailles te bemachtigen, en dit op verschillende moeilijkheidsgraden. Aangezien dit voor elke vechter apart behaald kan worden is dit voor de gamers die het spel 100% uit willen spelen nog een flinke kluif.

Natuurlijk kan het zijn dat je even geen zin hebt in computergestuurde tegenstanders. In dat geval kan je altijd nog je vaardigheden lokaal of online testen tegen menselijke tegenstanders.

Ronde 3… Gameplay & audiovisueel!

Door het spel te spelen en te vechten, ongeacht in welke modus, verdien je vechterspunten. Deze helpen je vechtersrang omhoog. Door een nieuwe rang te behalen kan je verschillende dingen vrijspelen. Zo kan je nieuwe vechters en levels vrijspelen, als ook items om te gebruiken in de verhaalmodus.

Als je het spel net oppakt na een snellere game gespeeld te hebben zal je even moeten wennen aan het tempo. Kirby en zijn maatjes bewegen wat zwaar, maar dit went snel. Voor je het weet maak je gehakt van je tegenstanders. Er zit ook verrassend veel strategie in het gebruik van de individuele vaardigheden. Zo is het niet verstandig om met Staf Kirby te dichtbij je tegenstanders te komen, en zijn verdedigende counters het best uit te voeren met Bel Kirby.

Het spel oogt kleurrijk en grafisch is er gedaan wat nodig is. De levels zijn veelzijdig en voor de Kirbyfan een feest van herkenning. Dyna Blade, Gigavolt, Kracko, vroeg of laat passeren ze allen de revue. De vrolijk herkenbare deuntjes uit verscheidene Kirby-games worden knap afgewisseld met oppeppende vechtmuziek.

En de winnaar is…

Kirby Fighters 2 is geen groot spel, en dat wil het ook niet zijn. Het is een spel wat je even tussendoor erbij pakt om snel een potje te spelen, al dan niet met vrienden. Origineel is het niet meer te noemen, maar de kwaliteit is zoals gewend van Nintendo. Het ziet er goed uit, het speelt lekker en je kan er best een paar uur zoet mee zijn. Kirby Fighters 2 is een must have voor de echte Kirby fan!

Eindcijfer: 7,7