Pokémon Sword & Shield krijgen een compleet pakket

Begin november komen er bundels van Sword & Shield met hun desbetreffende DLC.

Heb je Pokémon Sword of Shield nog niet, maar denk je er wel over? Wacht dan nog even tot begin november. Op 6 november verschijnen namelijk speciale bundels van het spel met de DLC.

Deze bundels bevatten het basisspel en season pass die bij de versie hoort. Alle content zit bij deze bundels ook op één gamecard en er zijn geen extra downloads nodig. Een prijs voor Nederland is nog niet bekend. Waarschijnlijk zal het iets duurder worden dan het basisspel.