Pokémon GO en Home integratie nog dit jaar beschikbaar

We hoeven niet al te lang meer te wachten om onze Pokémon over te zetten.

The Pokémon Company heeft in de update van vandaag onthuld dat de integratie van Pokémon GO en Home niet al te lang meer op zich zal laten wachten. Het plan is namelijk om in 2020 nog de update hiervoor te lanceren.

Niet alleen zul je Pokémon kunnen overzetten, je krijgt er ook nog iets voor terug in GO. Je zult namelijk net als bij het overzetten naar Let’s Go Pikachu/Eevee toegang krijgen tot de Mystery Box. Eens in de zeven dagen kun je de doos openen waarna er Meltan verschijnen in GO.

Tot slot is er een bonus voor de eerste overdracht. Wanneer je deze functie voor het eerst gebruikt zul je een Mystery Gift ontvangen in Home. Deze Mystery Gift bevat een speciale Melmetal die kan Gigantamaxen.