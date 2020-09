Pokémon Crown Tundra komt eind oktober

Vanaf volgende maand is het spiksplinternieuwe gebied te verkennen in Sword & Shield.

De tweede uitbreiding van Pokémon Sword & Shield, Crown Tundra, komt eraan. Vanaf 22 oktober kunnen Pokémon-fans door de bevroren vlaktes lopen en daar de nieuwe Pokémon ontdekken. Daarnaast komen er nieuwe activiteiten beschikbaar voor Season Pass-eigenaren.

Tijdens je avontuur op de Crown Tundra krijg je de leiding over een expeditie die je naar verre oorden en gevaarlijke Pokémon nesten brengt. Daarnaast hebben alle legendarische Pokémon uit vorige spellen ook hun thuis gemaakt in dit gebied. Dit zorgt ervoor dat je alle legendarische Pokémon kunt vangen met de DLC. Je zult hiervoor echter wel diep in een hol moeten duiken tijdens de uitdagende Dynamax Adventures. Samen met drie andere spelers zul je een pad moeten volgen en verschillende Dynamax-gevechten moeten overwinnen om zo bij de legendarische Pokémon te komen. Helaas zijn de legendarische Pokémon niet allemaal in beide spellen te krijgen. Er zijn namelijk zoals gewoonlijk Pokémon exclusief tot een versie van het spel.

Wanneer je klaar bent met het verkennen van de Crown Tundra zal het Galarian Star Tournament open gaan. In dit speciale toernooi kun je de samenwerking aangaan met een trainer die je onderweg hebt ontmoet. Zo kun je met Gymleaders, Marnie, Hop en Leon onder andere een team vormen.