Kijk je mee? Pokémon Sword & Shield informatie

Vandaag krijgen we nieuwe informatie over de uitbreidingspas van Pokémon Sword & Shield!

Gisteren werd op het officiële Pokémon Twitter-account aangekondigd dat we vandaag meer informatie over de uitbreidingspas van Pokémon Sword & Shield kunnen verwachten. Vandaag kun je vanaf 15:00 uur live meekijken via onderstaande video naar alle nieuwe informatie. Deze video zal waarschijnlijk nieuwe informatie naar buiten brengen over de tweede uitbreiding The Crown Tundra.

