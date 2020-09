Captain Sabertooth and the Magic Diamond aangekondigd voor Nintendo Switch

Rond de feestdagen komt deze platformer uit.

Zordix Publishing en Ravn Studio hebben vandaag aangekondigd dat hun platformer: Captain Sabertooth and the Magic Diamond binnen een paar maanden uitkomt. Met de feestdagen om precies te zijn.

Captain Sabertooth is een 2D platformer in een 3D wereld. Slechterik Captain Sabertooth heeft de zeven zeeën al jaren onder zijn duim vanuit zijn schip the Dark Lady. Op de een of andere manier denkt hij dat jij weet waar de magische diamant is. Je kan hem helpen of over de plank je dood in lopen. In dit avontuur vecht je tegen allerlei vijanden met je katapult en zwaard. Ook kan je je cabine op de boot versieren met dingen die je tijdens je avontuur hebt opgepikt.

Benieuwd naar het spel? Bekijk hieronder een trailer!