Nieuwe trailer verschenen voor The Jackbox Party Pack 7

Geniet van vijf unieke spellen in The Jackbox Party Pack 7!

Eerder deze maand kon je al lezen dat The Jackbox Party Pack 7 binnenkort naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Vanaf volgende maand, op 15 oktober, kunnen we namelijk aan de slag met het nieuwste deel uit deze serie. Echter was er op het moment van de aankondiging nog geen trailer naar buitengekomen, maar deze is vandaag verschenen op het officiële YouTube-kanaal van Jackbox Games.

The Jackbox Party Pack 7 zal maarliefst vijf spellen bevatten, namelijk Quiplash 3, Champ’d Up, Talking Points, Blather ‘Round en The Devils and the Details. Al deze spellen zijn met maximaal acht personen te spelen. In onderstaande trailer krijg je te horen en te zien wat je in elk spel te wachten staat.

Heb jij erg genoten van de vorige delen en ga je dus ook het nieuwste spel in deze serie aanschaffen? Laat het ons weten in de reacties.