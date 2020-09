Morgen nieuwe info over Pokémon Sword & Shield uitbreidingspas

Tijdens deze video zullen we waarschijnlijk informatie krijgen over de uitbreiding The Crown Tundra.

Pokémon Sword en Pokémon Shield kwamen eind vorig jaar uit. Ook werd er begin dit jaar een uitbreidingspas voor beide spellen aangekondigd. Ondertussen is het eerste deel, Isle of Armor, al even uit, terwijl het tweede deel, The Crown Tundra, nog moet uitkomen.

Vandaag heeft The Pokémon Company in onderstaande tweet laten weten dat we morgen nieuwe informatie kunnen verwachten over de uitbreidingspas van Pokémon Sword en Shield. Naast nieuwe informatie, zullen we hoogstwaarschijnlijk ook te weten komen wanneer we met het tweede gebied aan de slag kunnen. Al deze nieuwe informatie wordt morgen om 15:00 bekendgemaakt via een video op het Pokémon YouTube-kanaal.