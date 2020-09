Cake Bash krijgt demo

Probeer de game nu alvast uit met de gratis demo.

De partygame Cake Bash werd inmiddels alweer anderhalf jaar terug aangekondigd maar komt later dit jaar naar de Nintendo Switch. Je kunt je de game nu echter alvast uitproberen aangezien er een gratis demo is verschenen in de eShop.

Cake Bash is een knotsgek partyspel voor vier spelers waarin je met elkaar de strijd aan gaat om het lekkerste cakeje van allemaal te worden. Om dit doel te bereiken moet je als cakje behoorlijk ver gaan, en ram je de andere cakjes tot kruimels. De gevechten ga je aan in levensechte arena’s met jouw favoriete cakeje. Naast de gevechten bevat Cake Bash ook verschillende minigames.

Een exacte releasedatum is vooralsnog niet bekend, maar Cake Bash moet ergens dit jaar verschijnen.