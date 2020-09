Winnaars Japan Game Awards 2020 onthuld

En de winnaar is...

Een onderdeel van van de Tokyo Game Show 2020 Online is dat de winnaars van de jaarlijkse Japan Game Awards bekend zijn gemaakt. Het evenement vond afgelopen weekend plaats, met zes categorieën die op de eerste dag werden beslist, gevolgd door de Award for Excellence en de felbegeerde Grand Award op de tweede dag.

Nintendo valt meerdere malen in de prijzen, vooral door Animal Crossing: New Horizons, die dit jaar zowel door critici als fans erg hoog is beoordeeld. Het is dan ook niet vreemd dat de Grand Award dit jaar naar deze succesvolle nieuwe titel is gegaan. Daarnaast zijn Pokémon Sword en Shield en Ring Fit Adventure bekroond met een paar prijzen. Het volledig prijzenoverzicht is hieronder te bekijken.

Minister of Economy, Trade and Industry Award

Animal Crossing: New Horizons Development Team

Global Award Japanese Product

Pokemon Sword/Shield (The Pokemon Company)

Global Award Foreign Product

Call of Duty: Modern Warfare (Activision/Infinity Ward)

Special Award

Dragon Quest Walk (Square Enix)

Best Sales Award

Pokemon Sword/Shield (The Pokemon Company)

Game Designers Award

Baba Is You (Hempuli)

Award for Excellence

Ring Fit Adventure (Nintendo)

Persona 5 Royal (Atlus)

Pokemon Sword/Shield (The Pokemon Company)

13 Sentinels: Aegis Rim (Atlus)

Death Stranding (Sony)

Fire Emblem: Three Houses (Nintendo)

Monster Hunter World: Iceborne (Capcom)

Yakuza: Like a Dragon (SEGA)

Nioh 2 (Koei Tecmo)

Animal Crossing: New Horizons (Nintendo)

Grand Award

Animal Crossing: New Horizons