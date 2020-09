Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Voor het grootste spel heb je dit keer maarliefst 5.7 GigaByte aan opslagruimte nodig.

Net zoals elke week verschijnen er ook weer in week 40 vele nieuwe spellen in de Nintendo eShop. Het is altijd even afwachten of er wat leuks tussen zit, maar natuurlijk ook of er nog genoeg vrije ruimte beschikbaar is op je Nintendo Switch. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast bekijken hoeveel GigaByte een game daadwerkelijk in beslag neemt. Dit keer neemt de grootste titel, G.I. Joe: Operation Blackout, maarliefst 5.7 GigaByte aan ruimte in beslag en de kleinste titel, Street Racer Underground, maar een kleine 117 MegaByte.

Ben je benieuwd naar alle titels die binnenkort in eShop verschijnen, inclusief hun grootte? Bekijk dan onderstaande lijst.

G.I. Joe: Operation Blackout – 5.7GB

Woodsalt – 5.4GB

I Am Dead – 4.4GB

Vigil: The Longest Night – 3.1GB

Transformers: Battlegrounds – 3.0GB

Let’s Sing Queen – 3.0GB

Nubarron: The adventure of an unlucky gnome – 2.3GB

Falcon Age – 1.6GB

The Jackbox Party Pack 7 – 1.5GB

Supermarket Shriek – 1.3GB

Hot Shot Burn – 1.3GB

Umihara Kawase BaZooKa! – 1.2GB

Alwa’s Legacy – 1.1GB

Postal Redux – 1018MB

103 – 899MB

Grim Legends 2: Song of the Dark Swan – 697MB

Charterstone: Digital Edition – 613MB

Puddle Knights – 496MB

Farm Builder – 457MB

Adventures of Chris – 354MB

Ikenfell – 217MB

Powertris – 217MB

Liege Dragon – 191MB

Orangeblood – 172MB

Home: Postmortem Edition – 169MB

Birthday of Midnight – 164MB

Logic Puzzle Collection: Sudoku – Permudoku – Nonodoku – 137MB

Street Racer Underground – 117MB

