Lenin: The Lion aangekondigd voor de Nintendo Switch

Volg de avonturen van een albino leeuw.

De puzzel RPG van Lornyon, Lenin: The Lion, zal op de Nintendo Switch verschijnen. Dat heeft uitgever Pineapple Works vandaag bekend gemaakt. Een releasedatum is nog niet bekend gemaakt, maar wel weten we dat het spel komend jaar uit zal komen.

In het spel volg je Lenin, een albino leeuw. Hij is de enige alibo van zijn soort en dat maakt hem onzeker. Hij wordt ook nog eens gepest op school. Al snel leert hij dat hij een deel is van een groter geheel. Jouw acties zullen de toekomstige scenes beïnvloeden waardoor er meerdere eindes zijn. Ben je benieuwd naar het spel? Bekijk dan hier de trailer.