Jump Rope Challenge verdwijnt eind september

De game is nog maar een paar dagen te downloaden!

In juni bracht Nintendo Jump Rope Challenge uit, een kleine gratis game waarin je wordt uitgedaagd om per dag 100 keer te touwtjespringen. Nintendo heeft toen aangegeven dat het om een limited-time release ging, en dat de game na september niet meer te downloaden zal zijn. Dit is dus je laatste kans om de game te downloaden! Download hem gratis in de eShop, of via deze link in je internetbrowser.

Jump Rope Challenge is een game gemaakt door een kleine groep Nintendo ontwikkelaars die thuis aan het werk ware vanwege corona. Omdat de sportscholen gesloten waren besloten ze een simpele game te maken waardoor ze op een snelle en grappige manier toch hun dagelijkse beweging kregen. In de game wordt je uitgedaagd 100 keer te touwtjespringen. Dit doe je door de Joy-Cons op dezelfde manier te gebruiken als dat je met een springtouw zou doen. Mocht je niet echt kunnen springen dan kun je ook door je knieën gaan of alleen je armen draaien.