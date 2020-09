Genshin Impact krijgt ver. 1.0 gameplay-trailer

Morgen verschijnt de game voor andere platformen, later voor Switch.

Morgen verschijnt dan eindelijk Genshin Impact voor PlayStation 4, Windows, iOS en Android. Een Switch-versie is aangekondigd, maar laat nog even op zich wachten. Genshin Impact is een open world-game, die de speler verkent door te wandelen, klimmen, zwemmen en zweven. Spelers kunnen maximaal vier personages tegelijk besturen. Door quests te voltooien om het verhaal verder te brengen, kunnen in totaal 24 speelbare personages ontgrendeld worden.

Genshin Impact is daarnaast een online multiplayergame, waarbij meerdere spelers samen de grote open wereld kunnen verkennen. Om de aankomende release te vieren, heeft ontwikkelaar miHoYo een nieuwe trailer geüpload, die nieuwe gameplay laat zien. De trailer is hieronder te bekijken.