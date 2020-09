Dynasty Warriors 9: Empires aangekondigd voor Nintendo Switch

Het spel zal begin 2021 beschikbaar zijn.

Koe Tecmo heeft bij de Tokyo Game Show 2020 Online aangekondigd dat Dynasty Warriors 9: Empires uitkomt op verschillende platformen, waaronder de Nintendo Switch. Het spel zal begin 2021 beschikbaar zijn.

Zet je zwaard en strategie-skills in om het oude China te veroveren. Zet je beste units neer op de meest strategische punten. Zo kun je de tegenstander verslaan in de meest chaotische gevechten. Het beloofd weer een heftig spektakel te worden waarin je tegen zoveel mogelijk vijanden vecht in het oude China.

