Daruk in actie in nieuwe Hyrule Warriors Gameplay

Daruk, Impa en een nieuw wapen voor Link zijn zichtbaar in nieuwe Hyrule Warriors beelden.

Gisteren werd er tijdens de Tokyo Game Show al een nieuwe trailer en de eerste gameplayvideo getoond. Vandaag is er nog meer beeldmateriaal vrijgegeven voor de nieuwe Hyrule Warriors. Tijdens Game Live Japan werd er circa 20 minuten aan nieuwe gameplay getoond. In de eerste en meteen de langste video zien we een nieuw personage in actie. Daruk de Champion van Vah Rudania is namelijk net als andere Champions speelbaar in Age of Calamity. De video laat zijn pure kracht zien en hoe zijn Daruk’s Protection tot zijn recht komt in de hack and slash game. Daarnaast is er nog wat extra gameplay met Impa te zien en zien we Link vechten met een speer.

De tweede video is een stukje korter en laat nog wat meer gameplay van Link zien met ook nog van een gevecht met een Guardian.

Hyrule Warriors: Age of Calamity speelt zich 100 jaar voor Breath of the Wild af. In deze game zul je exact meemaken wat er is gebeurd, waardoor de Champions zijn gevallen en waarom Link in een coma lag. Age of Calamity ligt op 20 november in de winkels.