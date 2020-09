Winnaars Spellbreak prijsvraag

De hoogste tijd om maar liefst vier van onze leden gelukkig te maken!

De afgelopen week kon je meedoen aan onze Spellbreak prijsvraag. Wij mochten in samenwerking met The Amplifier Group maar liefst 4x een Wizard Pack voor Spellbreak ter t.w.v. 120 euro verloten. Dit pack bevat exclusieve skins, badges en ook nog eens 15.000 gold! De battle royale-game Spellbreak is sinds begin deze maand te downloaden en te spelen op de Switch. In deze game draait het allemaal om magie en wij waren al enorm enthousiast over de titel.

Heb jij meegedaan aan de prijsvraag? Kijk dan snel of jij tot een van de winnaars behoort. Namens heel Daily Nintendo feliciteren we:

We wensen jullie enorm veel plezier met deze mooie prijs! De code wordt zeer binnenkort via een privébericht toegestuurd.