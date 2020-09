Nieuwe Hyrule Warriors: Age of Calamity trailer en gameplay onthuld

De Tokyo Game Show heeft flink wat nieuwe beelden en informatie onthuld voor de nieuwe Hyrule Warriors.

Eerder deze maand werden we verrast op de aankondiging van een Breath of the Wild prequel. De prequel, Hyrule Warriors: Age of Calamity, speelt zich 100 jaar voor de gebeurtenissen van Breath of the Wild af. Hierdoor maak je het begin mee van de oorlog tegen Calamity Ganon en de dappere pogingen van de Champions om de Divine Beasts te bevrijden uit Ganon’s klauwen. Tijdens de TGS werd er onder andere een nieuwe trailer onthuld welke hieronder te zien is.

Daarnaast is er ook onthuld dat iedereen die savedata van Breath of the Wild heeft een houten zwaard krijgt als wapen en is een jonge Impa officieel als speelbaar personage onthuld.

Tot slot is er ook directe gameplay getoond tijdens de show. In de ruime tien minuten zien we onder andere Link, Impa en een kleine Guardian. Bekijk alle beelden hieronder.