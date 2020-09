The Rewinder, een avontuurlijk puzzelspel, aangekondigd

Reis tussen heden en verleden in dit spannende spel.

Ontwikkelaar MistyMountainStudio en uitgeverij Gamera hebben vandaag aangekondigd dat avonturen puzzelspel The Rewinder naar Nintendo Switch zal komen. De planning is om hem begin 2021 beschikbaar te maken in de eShop.

The Rewinder gaat over een man die verdwijnt uit een dorp nadat een langharige mysterieuze vrouw is verschenen bij het meer. Zelfs een Taoïstische meester keert terug van zijn zoektocht met de mededeling hem niet te kunnen vinden. Het hoofdpersonage van dit spel is een bijzonder persoon: zij kan namelijk reizen tussen het rijk van de levenden en het verleden. Hoe verder je graaft in alle waarheden hoe meer je ontdekt over het verleden. In dit spel kom je uiteindelijk achter de waarheid van alle mysteries die het hoofdpersonage ontdekt. Een spannend en duister spel waarin puzzels centraal staan.