[Release Radar] Uitgelichte releases week 40

In onze rubriek Release Radar laten we je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maken wij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte games.

Ys Origin

Verschijnt op: 1 oktober 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99 (nu in voorbestelling voor €15,99)

Het is een van de groten onder de Japanse RPG’s; Ys! Vanaf komende week kan jij genieten van waar het allemaal begon. Een invasie geleidt door demonen heeft de stad verwoest, waarna een tweeling godinnen de veiligheid willen waarborgen. Helaas verdwijnen ze en ga jij als held van het verhaal naar ze op zoek terwijl je tegen de demonen vecht. Een prachtige actie-RPG die je niet mag missen!

Super Mario Bros 35

Verschijnt op: 1 oktober 2020

Prijs in de Nintendo eShop: Gratis voor Nintendo online-leden

Speel Super Mario Bros zoals je gewend bent van vroeger, maar nu tegen 34 andere spelers! Door vijanden te verslaan stuur je ze naar een scherm van iemand anders die ook online mee speelt, maar dit werkt natuurlijk ook andersom. Zorg er voor dat je de laatste overlevende Mario bent van de 35 en win!

Let’s Sing Queen

Verschijnt op: 2 oktober 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99

Yes! Freddie Mercury fans kunnen hun geluk niet op met dit nieuwe spel. Dus smeer alvast die stembanden maar, want vanaf volgende week vrijdag is het zo ver! Zing mee met alle Queen hits zoals “Bohemian Rapsody” en “We Will Rock You”, raak die hoge noten en wordt een superster in jouw eigen huiskamer. Zing alleen of samen en zorg dat deze legendarisch rockband nooit meer zal worden vergeten.