Kingdom Hearts: Melody of Memory krijgt een demo

Muziek en Disney, wat wil je nog meer?

Hoewel Kingdom Hearts: Melody of Memory pas vanaf 13 november uit komt, geeft Square Enix al eerder de mogelijkheid aan fans om het spel uit te proberen. Midden oktober zal er al een demo-versie beschikbaar komen. De specifieke datum zullen ze snel bekend maken.

Kingdom Hearts: Melody of Memory is een ritmisch spel waarbij meer dan 140 liedjes gespeeld kunnen worden. Verwacht hierbij ook jouw favoriete Disney personages zoals je gewend bent van de Kingdom Hearts reeks. Herken de bekende omgevingen uit de spellen in de serie en neem het op tegen Disney-vijanden.