Kijk mee met de Dutch Game Marathon

Een stream uit ons eigen land streamt 60 uur lang games voor het goede doel.

Vandaag om 12:00 gingen ze van start in Tilburg met de tweede editie van The Dutch Game Marathon. Het doel? In 60 uur zo veel mogelijk geld ophalen voor het goede doel. Dit jaar is dit de Hartstichting.

Wanneer je doneert help je niet alleen dit doel te bereiken, maar maak je ook kans op gave prijzen zoals een voicemail ingesproken door Charles Martinet, een Xbox, een spel of leuke goodies.

De stream kun je hieronder vinden, mocht je meer informatie willen over alle giveaways, het programma en welke bekende streamers langs komen klik dan hier.