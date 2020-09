I Am Dead trailer geeft release datum

De game staat nu gepland voor 8 oktober!

Annapurna Interactive en Hollow Ponds hebben een nieuwe trailer online gezet van I am Dead, een aankomende puzzle adventure game voor de Switch. In de trailer wordt ook de nieuwe release datum gegeven. De laatste keer dat we erover hoorde stonde de game nog gepland voor september, maar dat haalt hij uiteindelijk net niet. Bekijk de trailer hieronder.

In I am Dead speel je een museum eigenaar die van alles heeft ontdekt en verzameld in zijn leven, het museum leeft en je kunt je lol niet op. Er is alleen één probleem: je bent dood. Hierdoor krijg je de gave om bij iedereen op het eiland Shelmerston binnen te kijken met jouw X-ray-visie. Door dit te doen los je puzzels op en de geheimen in Shelmerston. Daarnaast moet je er voor zorgen dat de vulkaan niet uitbarst.