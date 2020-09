[Review] RollerCoaster Tycoon 3 – Complete Edition

Het is tijd voor het eindoordeel over de themapark-simulator

Onlangs praatte ik in een preview al over de port van RollerCoaster Tycoon 3 voor de Switch. In de preview behandelde ik al een groot deel van het spel en ondertussen is het dan ook tijd voor een eindoordeel. Of er ondertussen nog iets verandert is aan mijn mening lees je hier. Mocht je de preview willen lezen, dan vind je die hier.

Een enorm spel

RollerCoaster Tycoon 3 – Complete Edition is een enorm spel, niet in bestandsgrootte, maar in wat je kunt doen. Je kunt in de Sandbox modus natuurlijk helemaal los gaan zonder je zorgen te hoeven maken om geld. Je kunt hier jouw pretpark helemaal naar wens opbouwen, waarbij je keuze hebt aan een grote hoeveelheid achtbanen. Daarnaast kun je in de carrière mode missies voltooien om een scenario te overwinnen. Zo moet je vaak slecht lopende parken gaan redden. Wanneer je dit goed genoeg doet, zul je een volgend scenario vrijspelen. Door al deze missies te voltooien wen je erg aan het spel en de mogelijkheden, waardoor ik zou aanraden dit te doen voordat je begint in de Sandbox mode.

Wil je alleen gebouwen of attracties bouwen dan is dat ook mogelijk vanaf het hoofdmenu. Er is namelijk een menu-optie die tools heet. Hier kun je kiezen om mensen, attracties en gebouwen te ontwerpen welke vervolgens te importeren zijn naar het hoofdspel.

Audiovisueel

Op het gebied van de graphics ben ik niet veranderd van mening. Het ziet er keurig uit door de update die het spel heeft ontvangen. Het is nog steeds een stijl met weinig polygonen (hoekige objecten in de wereld) en dat draagt bij aan de charme. Ik heb liever deze stijl dan een nieuwe met veel details. Het is geen volledige remake, maar het ziet er zeker een stuk beter uit.

RollerCoaster Tycoon 3 is geen game die het moet hebben van het geluid, dat is gezien het type spel dan ook niet iets om de game op af te rekenen.

Besturing

Het enige echte minpunt blijft de besturing. Op zich is er aan te wennen tot op zekere hoogte, maar persoonlijk zijn de vele menu’s niet goed ingedeeld. Ik ben regelmatig langere tijd bezig om mijn weg te vinden en om terug te komen naar een bepaalde laag in het menu. Door de vele menu’s navigeren werkt toch beter met muis en toetsenbord.

Conclusie

Ten opzichte van de eerdere preview is mijn mening niet heel erg veranderd. Het spel loopt goed en brengt voor iedereen die talloze uren in het origineel heeft gestoken een enorme lading nostalgie met zich mee. Daarnaast ziet het spel er op het grote scherm ook prima uit.

Het grootste pluspunt aan RollerCoaster Tycoon 3 is de herspeelbaarheid. Je kunt oneindig doorgaan met spelen en dingen proberen. Of je nu doelen wilt behalen of gewoon het gaafste park wilt, alles is mogelijk.

Het enige nadeel blijft de besturing die, hoewel je er aan went, toch redelijk onhandig kan zijn. Door de vele menu’s navigeren werkt toch beter met muis en toetsenbord. Al met al is Tycoon 3 zeker de aanschaf waard wanneer je van simulatie spellen houdt.

Cijfer: 7.6