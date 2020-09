[Review] Lost Ember

Ontdek een prachtige wereld en zoek uit wat er met Kalani is gebeurd.

Lost Ember is ontwikkeld door het Duitse Mooneye Studios, een studio waar slechts vijf ontwikkelaars werken. Een jaar geleden is het spel al uitgekomen voor diverse systemen, alleen de Switch-versie liet nog even op zich wachten. Voordat Lost Ember werd uitgebracht, sleepte dit spel al diverse prijzen binnen waaronder de Gamescom Indie Award in 2018. Door deze prijzen heb ik vrij hoge verwachtingen gekregen van deze indie-titel, maar kan Lost Ember deze verwachtingen ook waar maken?

Jouw levensverhaal

Je bent overleden en jouw lichaam vaart in een brandende boot weg. Echter kom je niet in The City of Light terecht, waar je als overledenen normaal heen gaat, omdat jij je niet aan de regels van het Yanren geloof hebt gehouden. Wel keer je terug als een soul wanderer, een ziel die lichamen van andere dieren kan overnemen die je tegenkomt; jouw echte gedaante blijft echter altijd een wolf.

Je weet niets meer van jouw leven. Wie ben jij? Waarom ben je een Lost Ember geworden? Gelukkig komt er al snel een lichtgevende gids naar je toe die jou gaat helpen om toch naar The City of Light te komen. Al snel vind je de resten van jouw lichaam met daarbij een amulet; jouw naam was Kalani. Dit is de eerste stap van jouw avontuur, maar nu moet je de rest nog uitzoeken.

Ontdekken, verzamelen en puzzelen

De game speelt zich af in een schitterende wereld en het is aan jou om deze te ontdekken. Ook al bestaat het grootste gedeelte uit één pad, er zijn genoeg zijpaden waardoor je toch naar hetzelfde punt komt. Soms kom je ook speciale ruimtes tegen waarin je niet verder kunt met het verhaal; wel kun je hier paddenstoelen en relikwieën verzamelen. Echter is het niet altijd gelijk duidelijk waar je heen moet. Gelukkig heb je jouw lichtgevende gids aan wie je hulp kan vragen! Ben je echter al voorbij een punt gelopen waar je heen moet, dan kan ook hij geen antwoord geven en moet je het zelf maar uitzoeken.

Tijdens het spelen kom je ook gigantische rookwolken tegen; dit zijn de punten om verder te komen in het spel. Als je deze rookwolken van dichtbij bekijkt, wordt een nieuw deel van het verhaal afgespeeld. Door middel van rode toevoegingen aan het spel kun je zien hoe gebouwen er vroeger uitzagen, maar ook wat er met het volk is gebeurd. Ik moet hierbij ook eerlijk zeggen dat het verhaal over vriendschap, verraad en rouw ijzersterk is.

Daarnaast kun je als soul wanderer wisselen van lichaam. Normaal gesproken ben je dus een wolf, alleen het kan soms nodig zijn dat je bijvoorbeeld in een wombat, een vis of een vogel moet veranderen om verder te kunnen. Echter is dit niet altijd gelijk duidelijk als er meerdere dieren zijn; hierdoor kan je soms op een bepaald punt in de game raken waardoor je niet verder, maar ook niet terug kunt. Als dit gebeurt, zal je je laatste checkpoint weer moeten laden en een deel opnieuw moeten doen. Dit kan soms erg vervelend zijn, maar tijdens de twee keer dat dit mij is overkomen hoefde ik gelukkig niet veel opnieuw te doen. Een leuk extraatje aan de andere dieren is dat ze allemaal hun eigen functies hebben. Een wombat kan bijvoorbeeld snel een heuvel afrollen, terwijl je met een vis van een waterval kunt afgaan.

Audiovisueel

Hoewel de wereld prachtig en kleurrijk is, vallen de graphics redelijk tegen. Niet alles is even scherp, de wolf heeft op sommige momenten bijzonder weinig detail en als je een grot ingaat kan het zijn dat alles pas op het laatste moment wordt ingeladen. Daarnaast heeft het spel regelmatig last van korte vastlopers. Dit alles verpest de magie van de wereld eerlijk gezegd wel een beetje. Wel heeft Mooneye Studios aangegeven dat er een day one patch beschikbaar komt die problemen zouden moeten verhelpen. Wat wel heel fijn is, is de muziek van het spel. De muziek is heerlijk rustig, wat ook echt bij het spel past. Daarnaast zijn alle verhaalelementen voorzien van stemacteerwerk.

Conclusie

Lost Ember is een zeer vermakelijk en rustgevend spel. Je kunt op je gemak de schitterende wereld verkennen en paddenstoelen en relikwieën verzamelen. Ook kom je er door middel van een ijzersterk verhaal achter wat er is gebeurd met Kalani. Het enige nadeel van dit spel is dat het grafisch iets minder is, maar dat wordt hopelijk door middel van een update verholpen. Mocht je toe zijn aan een ontspannend spel, dan is het het zeker waard om Lost Ember te overwegen.

Eindcijfer: 8.1