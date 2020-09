[Review] Embracelet

Volg het verhaal van een jongen met een mysterieuze armband.

Misschien ken je het spelletje Milkmaid of the Milky Way nog wel. Deze point-and-click titel kwam vorig jaar augustus uit en heeft toen meerdere prijzen mogen ontvangen. Dezelfde ontwikkelaar, Machineboy, komt vandaag weer met een nieuw avonturenspel, genaamd Embracelet. Heeft deze titel kans om net zo’n groot succes te worden als Milkmaid of the Milky Way? Je leest het in deze review.

Verhaal

Het verhaal gaat over een 17-jarige jongen, genaamd Jesper. Het eerste wat je ziet is dat hij verdrinkt, maar dat is dan ook het enige wat je op dat moment weet. Het spel speelt zich namelijk vijf weken voor het ongeluk af bij het verpleeghuis van zijn zieke opa Leif. Tijdens een gesprek tussen Jesper en zijn opa komt al snel het onderwerp van de speciale armband naar boven, welke Jesper uiteindelijk krijgt. Veel informatie over deze armband krijgt hij niet, maar zijn opa wilt dat jij het terugbrengt naar het eilandje Slepp. Dit is echter pas het begin van een bijzonder, mooi, sterk en emotioneel verhaal. Echter wil ik niet te veel weggeven wat er precies gaat gebeuren tijdens dit verhaal, omdat het natuurlijk veel leuker is om het avontuur zelf te beleven. Over de algemene informatie van de gameplay kan ik het natuurlijk wel hebben.

Gameplay

Buiten het verhaal om, welke overigens niet is ingesproken, verken je het eiland, maak je keuzes, ontmoet je allemaal personages en los je af en toe een puzzel op. Alle personages die je ontmoet hebben hun eigen achtergrond. Met twee van deze personages, welke ongeveer even oud zijn als jij, beleef je grotendeels het avontuur op het eiland. Je komt veel over hun te weten. Hierdoor is het erg interessant om met deze personages te communiceren. Wat het spel je aan het begin laat weten is dat je geen fout antwoord kunt geven, dus volg je hart en doe wat jij denkt dat goed is.

In de puzzels van deze titel komt dan eindelijk de mysterieuze armband van pas. Door op het juiste moment op een knop te drukken komt er een sterke kracht vrij. Hierdoor kun je bepaalde voorwerpen manipuleren. Helaas zijn er niet enorm veel puzzels aanwezig en zijn deze ook niet heel lastig. Daarentegen vind ik de puzzels wel erg origineel, waardoor ze leuk zijn om op te lossen.

Jammer genoeg is er na het vijf en een half uur durende verhaal niks meer te doen. Natuurlijk is het wel mogelijk om dit avontuur opnieuw te beleven. Je kan dan bijvoorbeeld andere keuzes maken dan dat je eerder gedaan had, maar daar blijft het helaas ook wel bij. Toch ben ik zeker van plan om dit avontuur nogmaals te volgen. Niet iedereen zal van dit soort games houden, maar dat is met geen enkel spel het geval. Het enige wat ik dan nog kan zeggen is dat Embracelet veel indruk op mij heeft gemaakt, waardoor ik de game erg mooi en bijzonder vind.

Audiovisueel

De maker van dit spel, Mattis Folkestad, wilde in tegenstelling tot zijn vorige game een titel maken die volledig in 3D is. Embracelet ziet er door de zogenoemde polygons simpel, maar strak uit. Dit is dan ook precies waar de maker van deze titel voor ging. Ondanks dat de personages een beetje stijf lopen en niet enorm veel emoties uitstralen, ben ik toch erg te spreken over de stijl. Onder andere de zee en de lucht zien er echt prachtig uit.

Elk spel heeft uiteraard muziek, maar Embracelet is hier in het speciaal erg goed mee omgegaan. Dit zien we trouwens vaker bij spellen waarin een verhaal centraal staat. De muziek is namelijk niet zomaar aanwezig, maar het voegt écht iets toe aan de algehele ervaring. Het weet namelijk goed om te gaan met de verschillende situaties en versterkt de emoties van de personages. Als er bijvoorbeeld iets spannends gebeurd wordt de muziek mysterieuzer, maar als er dan iets triest gebeurd is de muziek zacht en ingetogen. Daardoor klinkt de muziek nóg beter en komt het goed binnen bij de speler.

Conclusie

In Embracelet volg je een prachtig verhaal, welke erg goed is geschreven. Doordat alle personages hun eigen achtergrond hebben is het erg interessant om met hun te praten. De game ziet er visueel erg strak uit en al met al ben ik erg te spreken over de stijl. De muziek is overigens echt prachtig en past zich zeer goed aan op elke situatie. Het is jammer dat de kwantiteit niet hoog is, maar toch raad ik iedereen aan om Embracelet een kans te geven.

Eindcijfer: 7,6