Nieuwe glitch in Super Mario Sunshine laat je moeilijke missie skippen

Een nieuwe glitch is opgedoken in Super Mario 3D All-Stars.

Super Mario 3D All-Stars is inmiddels bijna een week uit. Spelers wereldwijd zijn druk in de weer om de drie klassieke 3D Mario-games opnieuw te beleven, of misschien wel voor het eerst te ontdekken. Over ontdekken gesproken, oplettende spelers hebben een nieuwe glitch gevonden in Super Mario Sunshine.

De nieuwe glitch laat spelers de zevende missie van Sirena Beach bijna volledig skippen. In deze missie is het de bedoeling om het door verf bedekte strand voor 95% (99% in de Japanse versie) schoon te maken binnen drie minuten. Door de glitch kan de missie echter vrijwel direct geklaard worden, al is nog niet helemaal duidelijk hoe.

Gespeculeerd wordt dat de glitch in ieder geval wordt veroorzaakt door het feit dat de game geëmuleerd wordt en niet van de grond af aan opgebouwd is voor Switch. Wat zeker is, is dat de glitch niet in de originele release van de game zat. Een video van de glitch in actie is hieronder te bekijken.