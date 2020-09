Meer toptalent voor Retro Studios

De volgende naam is Jon Marcella, een ontwikkelaar die onder andere aan God of War heeft meegewerkt.

Retro Studios is al een tijdje bezig met Metroid Prime 4, dit nadat de ontwikkeling vanaf het begin weer begon met Retro aan het roer. Sindsdien doet de bekende studio uit Texas er alles aan om nieuw bloed aan te trekken. Iets wat ze met succes doen.

Na veteranen van 2K, Microsoft en andere grote studio’s, is het nu de beurt aan Sony om een talent te verliezen. Jon Marcella een game designer die hiervoor meer dan negen jaar bij Santa Monica heeft gezeten zal nu helpen met het design van de omgevingen.

Zijn vorige grote game was de God of War die voor de PS4 uitkwam en enorm succesvol werd. Voor dit spel bedacht hij puzzels, vechtgebieden, lay-outs van de wereld en nog meer.

Wanneer we zijn werk mogen bewonderen is helaas nog onbekend aangezien er niets meer genoemd is over Prime 4 sinds de ontwikkeling is overgenomen.