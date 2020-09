De geruchten bleken waar, de game is nu beschikbaar in de eShop.

Gisteren dook het bericht op dat er mogelijk een vervolg op de 3DS-titel Kirby Fighters Deluxe naar de Nintendo Switch zou komen. De opvolger van dit spel, Kirby Fighters 2, was gespot tussen de Switch-spellen op de Play Nintendo website. Inmiddels is duidelijk geworden dat dit inderdaad het geval is. Kirby Fighters 2 nu verkrijgbaar voor Nintendo Switch en is te downloaden voor € 19,99.

In Kirby Fighters 2 vecht je tegen een reeks van tegenstanders en daarbij heb je de keuze uit verschillende Kirby’s en kopieerkrachten. Bekende vrienden en vijanden zoals Bandanna Waddle Dee en King Dedede verschijnen ook als speelbare personages in Kirby Fighters 2. Je kunt de game alleen spelen maar ook met drie anderen op één spelsysteem. De game kent ook online multiplayer en biedt meerdere speelstanden, zowel cometief als cooperatief. Waan jij je naar de top van de toren der gevechtspartners?

De bijbehorende launch-trailer kun je hieronder bekijken. Ga jij de game aanschaffen?