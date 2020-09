Kirby Fighters 2 gameplay beelden

Kirby is terug, durf jij het gevecht aan?

Het ging in nog geen twee dagen van een gerucht naar de lancering van Kirby Fighters 2 voor de Nintendo Switch in de eShop. Deze Nintendo-klassieker is de opvolger van het Nintendo 3DS spel Kirby Fighters en is nu te downloaden voor €19,99.

In Kirby Fighters 2 ga je het gevecht aan tegen hordes tegenstanders, waarbij je gebruik maakt van de verschillende krachten die Kirby bezit. Ook is het mogelijk te spelen als bekenden van Kirby zoals Bandanna Waddle Dee en King Dedede. Naast de single player modus is het ook mogelijk om met maximaal vier personen te spelen, online of lokaal.



Er zijn natuurlijk al een heleboel enthousiaste fans die het spel hebben aangeschaft, ook wij kunnen alvast meekijken naar de eerste gameplay beelden die zijn verschenen door Super Nintendad op YouTube.



Heb jij hem al aangeschaft?