Ghostrunner aangekondigd voor de Switch

Volgende maand komt er een Cyberpunk parkour spel uit voor de Switch!

Een wereldwijde catastrofe heeft ervoor gezorgd dat de laatste groep mensen in één toren leeft. De maker van de toren, The Architect, is “mysterieus” overleden. Nu wordt deze wereld geregeerd door de harde Keymaster.

Onder het bewind van The Keymaster wordt het leven van een individu bepaald door een implantaat die ze in hun jeugd krijgen. De implantaten bepalen in welke sociale groepen jij hoort. Zo’n oneerlijke verdeling is een broedplaats voor een rebellie en die is dan ook ontstaan. Als een cyber-warrior moet jij de toren beklimmen om alle geheimen te onthullen in een race tegen de klok.

Volgens de ontwikkelaar ziet Ghostrunner er ontzettend mooi uit op de Switch en moet de snelle gameplay goed werken op het apparaat.

Ghostrunner moet 27 oktober al verschijnen in de eShop en ter ere van de aankondiging is er een nieuwe trailer verschenen die gameplay van de Switch-versie toont.