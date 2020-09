Bravely Default II is in Australië geclassificeerd

Nadat er in maart een demo uitkwam voor het spel was het stil. Tot nu.

Bravely Default II werd in het begin van dit jaar aangekondigd en is sindsdien een spel wat hoog op het lijstje staat van vele Switch-eigenaren. De voorgangers op de 3DS behoorden namelijk tot de beste JRPG’s op de handheld. Echter door een lange radiostilte was er een angst dat de 2020 release niet gehaald zou worden.

Nu is echter op de Australische variant op PEGI een classificering voor de aankomende titel ontdekt. Deze classificeringen kunnen echter niet ver voor de release gemaakt worden aangezien dan nog teveel van het spel onbekend is. Een datum moet dus redelijk dichtbij zijn.

Bron