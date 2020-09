Unrailed! is vanaf vandaag te spelen op de Nintendo Switch

Bekijk hier de launch-trailer.

Augustus dit jaar werd er door ontwikkelaar Indoor Astronaut en uitgever Daedalic Entertainment aangekondigd dat Unrailed! naar Nintendo’s hybride console ging komen. Na ruim een maand wachten is het vandaag eindelijk zover. Gamers kunnen zowel op de PC als op verschillende consoles, waaronder de Nintendo Switch, aan de slag met deze titel.

Unrailed! is een chaotisch spoorwegspel dat je alleen of samen met vrienden kunt spelen. Het doel is om zoveel mogelijk grondstoffen te verzamelen waardoor je de spoorweg kunt verlengen. Deze titel bevat verschillende modi, werelden en personages voor nóg meer speelplezier.

Ben je benieuwd geworden? Bekijk dan onderstaande launch-trailer.