Orangeblood lanceert 1 oktober

Nog meer cyberpunk-actie op de Switch.

Het spel Orangeblood zal komende week de oversteek van pc naar consoles maken. Op 1 oktober zal de game onder andere te vinden zijn in de Nintendo eShop. In het spel zul je een eiland voor de kust van Okinawa verkennen in de jaren ’90. Je zult als groep van vier schattige meisjes allerlei vijanden moeten verslaan waaronder een groep yakuza-leden. De game heeft een prijskaartje van €16,79. Een trailer van deze JRPG kun je hieronder bekijken.