Nieuwe informatie Tennis World Tour 2 bekendgemaakt

Vanaf 15 oktober kunnen Nintendo Switch-bezitters aan de slag met een nieuwe tennis-titel, genaamd Tennis World Tour 2. Zoals de naam eigenlijk al een beetje weggeeft is dit het tweede deel van de serie, waardoor het dus ook een aantal verbeteringen met zich meebrengt. Deze details zijn vandaag naar buitengekomen.

Zo zul je nu onder andere de timing van je slagen onder de knie moeten krijgen, reageren de spelers anders op de verschillende speelvelden, hebben de weersomstandigheden invloed op de tennissers en nog veel meer!

In Tennis World Tour 2 speel als- en tegen de toptennissers van over de wereld. Ook is het mogelijk je eigen speler te maken. In de carrièremodus van het spel beheer je jouw seizoen, het personeel, je uitrusting en de sponsoren. Lukt het jou om de nieuwe ster van de tenniswereld te worden?

In onderstaande video kun je zien wat er allemaal nieuw is in Tennis World Tour 2.