N1RV Ann-A krijgt key-art en nieuwe screenshots

De productie van het vervolg van VA-11 HALL-A is weer begonnen!

Het is een lange tijd stil geweest rondom de game N1RV Ann-A. De game, welke als een vervolg dient op VA-11 HALL-A, werd namelijk al in 2018 onthuld. Tijdens de Playism Game Show is er eindelijk nieuwe informatie bekend gemaakt door middel van wat screenshots. De foto’s kun je onderaan het bericht in een diavoorstelling bekijken.

Daarnaast heeft de game direct Kiririn51 ook een nieuwe update gegeven. Hij vermeldt onder andere dat de ontwikkelingen van het spel tijdelijk moeizaam verliepen vanwege persoonlijke gebeurtenissen, maar dat het team nu weer druk bezig is met “een paar van de beste ideeën en world-building die de wereld heeft gezien.”