Mighty Goose bekend gemaakt voor de Switch

Een nieuwe game van (gedeeltelijke) Nederlandse bodem.

Uitgever Playism heeft samen met ontwikkelaars Blastmode, een Nederlandse game studio, en MP2 Games bekend gemaakt dat de run ’n gun-game Mighty Goose onder andere naar de Nintendo Switch komt. In het spel speel je als de Mighty Goose. Zijn doel is om de ruimte af te reizen en allerlei vijanden te verslaan. Hij is een van de beste premiejagers van het heelal. Bekijk de spectaculaire, actievolle trailer hieronder.