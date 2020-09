Mario Kart Tour – Los Angeles Tour trailer

De hoogste tijd voor een nieuw evenement in Mario Kart Tour.

Met de komst van Mario Kart Tour afgelopen jaar, is de Mario Kart-serie voor het eerst ook speelbaar op mobiele apparaten. Regelmatig zet Nintendo een tijdelijke nieuwe tour online, welke telkens in het teken staat van een bepaald thema.

Vanaf vandaag kunnen spelers meedoen met de gloednieuwe Los Angeles Tour meedoen. De nieuwe tour staat in onderstaande trailer in de schijnwerpers. In de nieuwe tour race je onder andere langs stranden em palmbomen. In de trailer zien we Dixie en Funky Kong de strijd gaan gaan voor de eerste plek.