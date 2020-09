Gratis update Tools Up! voegt nieuwe modus toe

Je huis opknappen wordt nu nog leuker!

Vandaag is er door ontwikkelaar The Knights of Unity en uitgever All In! Games een gratis update vrijgegeven voor de coöpgame Tools Up! Deze update voegt vier nieuwe personages toe inclusief een nieuwe modus, genaamd Time Attack. Je kunt echter pas met deze modus aan de slag gaan als je de zogenoemde campaign mode hebt uitgespeeld.

Tools up! is een coöpgame waarin je huizen moet opknappen. Je maakt kamers schoon, verplaats je meubels en schilder je de muren met een likje verf. Weet jij het appartement samen met je vrienden mooi af te leveren?

Ben je benieuwd naar een trailer van de nieuwe Time Attack modus? Bekijk dan onderstaande video.